Tchad - Covid-19 : "le marocain récupère suffisamment bien" (Kalzeube Payimi)

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, par ailleurs président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet, a annoncé dimanche, lors d'une réunion de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, que le patient marocain atteint du coronavirus "récupère suffisamment bien".



Admis à l’hôpital de Farcha, il répond "positivement au traitement". Son pronostic vital n’est pas engagé.



Samedi, le ministère de la Santé publique a formellement démenti la mort du patient, contrairement à des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux.



Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, a déclaré vendredi que la situation s'améliore pour le premier patient testé positif au COVID-19 au Tchad. "L'ambassade de son pays suit l'évolution de l'état de sa santé", a-t-il précisé.



"C'est une grippe qui va passer et nous espérons que d'ici trois, quatre jours, il va s'en sortir complètement", a indiqué pour sa part le représentant de l'OMS, Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo.



Des sources médicales ont également assuré que le patient est en voie de guérison, tandis que les tests réalisés sur plusieurs personnes ayant pris le même avion que lui -dont un ex-ambassadeur tchadien- "sont négatifs."



Le patient marocain est âgé de 28 ans. Il vit et travaille au Tchad depuis le mois de décembre 2019. Il s'est rendu à Douala du 11 au 15 mars dernier avant de revenir au Tchad. Il s'est rendu à son travail le 16 mars et a commencé à présenter les premiers symptômes.



Les autorités sanitaires ont annoncé jeudi le premier cas de coronavirus au Tchad.