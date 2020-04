Tchad Covid-19 : le milieu associatif vient en aide à la population

100 sceaux à robinet pour le lavage des mains et deux cartons de savons ont été remis ce dimanche 12 Avril 2020 à Massakory par l'ONG Voix de la Femme, l'association Femme Aussi et les fils de la localité à la population de la ville.



Selon la présidente de l'ONG Voix de la Femme, Amina Tidjani, et la présidente de l'association Femme Aussi Netoua Ernestine, ce don contribue à la lutte contre la propagation du COVID-19.



Pour elles, ce geste vise à soutenir le Gouvernement dans sa politique de lutte contre la propagation de cette pandémie et aider la population vulnérable à éviter la propagation du COVID-19 au Tchad.



Réceptionnant ce don, le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a remercié l'ONG Voix de la Femme, l'association Femme Aussi et les fils de la localité qui ont pensé à venir en aide à sa population.



"Ce geste mérite d'être salué", a déclaré Dr. Haoua Outman Djamé.



Après la cérémonie, l'ONG et l'association se sont rendues dans quelques ménages pour remettre ces sceaux et savons. Elles ont également expliqué aux bénéficiaires comment se laver les mains correctement.



Voix de la Femme et Femme Aussi entendent pérenniser cette action dans d'autres provinces.