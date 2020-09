Tchad - Covid-19 : le projet de l'ADES se précise pour l'appui à la riposte dans 3 provinces

Le projet a pour objectif de contribuer à la réduction du risque de propagation du Covid-19. Il permettra d'aider à détecter précocement l'apparition des cas de Covid-19 et suivre les chaines de transmission, identifier et suivre les cas contacts, et renforcer la sensibilisation, la communication, l'information du public sur les risques.



Ellie Moodey, représentante du Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCDO), indique que le Royaume-Uni est très heureux d'appuyer ce projet qui fait partie d'un ensemble plus larges de mesures d'appui à la riposte Covid-19 au Tchad, d'un montant de 5,4 millions de Livres.



"La coordination efficace et la surveillance rigoureuse restent fondamental. Il faut sensibiliser les communautés locales par des messages appropriés pour eux. La promotion des gestes barrières et le contrôle des infections sont essentiels", affirme-t-elle.