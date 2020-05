Tchad - Covid-19 : les visites familiales "limitées à deux personnes"

Les visites familiales sont autorisées mais limitées à deux personnes, tout en respectant les mesures barrières, selon l'arrêté conjoint n° 035 du 2 mai 2020, signé par le ministre en charge de la sécurité et de la défense, Mahamat Abali Salah, et le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaibo.



L'arrêté porte règlementation de la circulation et attroupement de personnes pendant l'état d'urgence sanitaire. Il énumère ce qui est interdit et autorisé pendant cette période.



Sont interdits :

- Les attroupements sur la voie publique et au domicile privé ;

- Les funérailles et places mortuaires ;

- Les transports d'une dépouille mortelle d'un quartier à un autre ou d'une localité à une autre ;

- L'organisation de toute cérémonie (mariage, azouma, baptême, sacrifice, etc.), réunion et retrouvailles.



Sont autorisés :

- La circulation en véhicule transportant quatre personnes y compris le chauffeur et tout déplacement à but vital ou professionnel dans la limite fixée de 5 heures du matin à 20 heures ;

- L'ouverture des pharmacies de garde au-delà de 20 heures en respect aux règles d'urgence et de distanciation sociale ;

- L'ouverture des marchés des denrées alimentaires en respect aux mesures d'hygiène et de distanciation sociale ;

- Les visites familiales limitées à deux personnes en respect aux mesures barrières.



"Les infractions aux mesures énumérées seront punies conformément aux textes en vigueur", précise l'arrêté.