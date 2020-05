Tchad - Covid-19 : malgré de faibles moyens et 5 cas, le Logone Occidental organise sa riposte

La province du Logone Occidental compte à ce jour cinq cas de Covid-19. Selon le délégué sanitaire provincial, Dr. Redmbayo Honoré, des équipes sont disponibles ainsi que des traitements. Cependant, "la riposte au niveau de la province du Logone Occidental jusque-là se fait avec des bonnes volontés", précise-t-il.



"Nous n'avons pas à ce jour bénéficié des ressources financières pour apporter une réponse conséquente", indique le délégué sanitaire.



Une équipe d'intervention rapide composée des médecins, des hygiénistes, des infirmiers et également des pulvérisateurs a été mise en place.



388 personnes ont été autoconfinées



À la date du 22 mai, 388 personnes se sont autoconfinées. "​C'est à dire que ceux qui se sont enregistrés, on leur demande de rester à domicile chez eux et de manière ponctuelle on fait le suivi. Toutefois, on sait que ce n'est pas trop efficace", explique Dr. Redmbayo Honoré.



Il relève que du 4 au 20 mai 2020, 11 prélèvements de Covid-19 ont été réalisés (deux post-mortems) dont deux femmes. Le total des prélèvements positifs à ce jour est de cinq personnes. Tous sont des hommes.



Déclarer immédiatement en cas de suspicion



La délégation sanitaire demande à toute personne qui suspecte une autre personne de déclarer immédiatement à l'équipe médicale pour pouvoir intervenir et faire l'investigation. "Au niveau national, nous sommes le troisième, N'Djamena vient en tête, le Kanem et ensuite la province du Logone Occidental avec cinq cas", informe le délégué sanitaire.



"Les malades qui commencent le traitement sont au nombre de trois. Parmi ceux qui sont revenus positifs, deux sont morts. Il va de soit qu'il reste trois", relève Dr. Redmbayo Honoré..