Tchad - Covid-19 : mesures barrières, "comme dans l'oreille d'un sourd"

Il est aussi constaté que la plupart des stations services ne fonctionnent plus par manque de ravitaillement ou suite à un dysfonctionnement de la raffinerie de Djarmaya. Les citoyens s'inquiètent d'une imminente pénurie de gaz et de carburant.



Vendredi dernier, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua, a annoncé que pour des raisons de surproduction, la raffinerie de Djarmaya va procéder à une suspension provisoire d'activités de production à compter de demain, mardi 24 mars 2020.



Le ministre assure que cette mise en arrêt de production n'impactera pas l'approvisionnement en produits pétroliers auprès de la raffinerie. Il a invité l'Autorité de régulation du secteur aval du Tchad à "suivre de près la distribution afin que les produits soient disponibles à tout moment, mais aussi d'éviter un quelconque désagrément."