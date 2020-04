Tchad - Covid-19 : prison ferme pour avoir aidé des confinés à fuir de Koutéré

Des personnes qui ont aidé des étudiants confinés à s'échapper de Koutéré où ils étaient quatorzaine, ont été condamnées et incarcérées, a déclaré samedi le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Moundou, Brahim Ali Kolla, dans un entretien à Alwihda Info.



"Un groupe est parti à Koutéré prendre des gens. Ils sont partis chercher des étudiants confinés qui étaient encore en confinement et qui ne devaient pas sortir. Ils ont été arrêtés aussi. Ceux-là ont été condamnés", a expliqué le procureur.



Selon lui, "comme là-bas c'est la brousse, certains étudiants confinés font comme s'ils allaient faire leurs besoins, puis après ils disparaissent dans la brousse."



"Comme ils sont nombreux, les agents qui assurent leur sécurité ne les trouvent pas. C'est comme ça que des élèves se faufilent et disparaissent. Ils laissent même le sac là-bas. Ils trouvent des passagers qui les prennent, quelques fois ce sont les clandoman qui les prennent. Ceux-là aussi, on les a arrêtés", a ajouté le procureur Brahim Ali Kolla.



Les jeunes qui avaient tenté de fuir leur quatorzaine ont été ramenés le même jour sur le site de confinement, tandis que les motos des convoyeurs ont été saisies.



Des condamnations jusqu'à six mois de prison ont été prononcées. Certaines personnes sont poursuivies pour "rébellion" et "tentative d'atteinte à la santé publique".