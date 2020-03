Tchad - Covid-19 : un assouplissement des mesures restrictives sollicité

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayal Nelly Versinis, a demandé mardi au Gouvernement de rectifier certaines mesures prises pour faire face à la pandémie du COVID-19.



"Les mesures gouvernementales qui sont du reste salutaires peinent à être traduites dans les faits pour des populations dépassées et désabusées. J'en veux pour preuve les délestages intempestifs d'électricité en ce temps de canicule ou le confinement devient un calvaire. Pire encore, l'amateurisme des policiers, occasion de bavures les plus inimaginables", souligne Dingamnayal Nelly Versinis.



Il évoque également le problème d'eau qui devient "une denrée rare". Selon lui, "de 115 Fcfa/m3 en 2019, elle est augmentée d'une manière exagérée à 200 Fcfa/m3 à l'heure actuelle."



Dingamnayal Nelly Versinis estime que "des décisions sont prises à l'emporte pièce par les membres du gouvernement et les différents démembrements de l'état créant une cacophonie inadmissible (...) Le clientélisme prime dans le choix des associations de la société civile à mettre à contribution."



Il ajoute que "les commerçants véreux augmentent exagérément les prix des denrées de première nécessité malgré les actions en charge du commerce."



Cinq propositions du collectif



Le collectif recommande de permettre aux restaurateurs et aux lieux de grillades de fonctionner en mode vente à emporter ; aux mini-bus de circuler en respectant les normes sanitaires car il constituent le seul moyen de déplacement des populations ; et de discipliner les forces de l'ordre.



Il propose également d'associer à la campagne de sensibilisation les leaders d'opinion du secteur privé et de la société civile qui ont une notoriété avérée ; et de mettre à la disposition des médias publics et privés des moyens conséquents pour une sensibilisation d'envergure contre la pandémie du coronavirus.