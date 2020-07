Tchad - Covid-19 : une distribution des cache-nez aux fidèles chrétiens d’Ati

Le sous-comité provincial pour la riposte contre la COVID-19 du Batha a distribué cette semaine quelques cache-nez aux fidèles chrétiens des églises de la ville d'Ati.



Malgré la tendance baissière ces dernières mois de la C ovid-19 dans notre pays, la vigilance doit être toujours de mise. C'est dans ce sens que le m aire de la ville d'Ati Abakar Moussa Kaïdallah a distribué plus de 3000 masques aux fidèles chrétiens des églises Évangélique, Catholiques et Luthériennes en vue de barrer la route à la propagation de cette maladie dans les lieux de cultes.



Car l'on sait que la Province du Batha, touchée aussi par cette pandémie, a enregistré six cas selon la c oordination n ationale de riposte sanitaire.



En remettant ce don aux responsables des églises, le m aire de la ville d'Ati Abakar Moussa Kaïdallah a demandé aux pasteurs de sensibiliser les fidèles chrétiens à respecter les mesures b arrières édictées par le Gouvernement. Abakar Moussa Kaïdallah les a exhorté aussi à prier Dieu le tout puissant afin d'éradiquer ce mal.



Pour leur part, les responsables de ces trois congrégations religieuses ont remercié le sous-comité provincial de sensibilisation pour ce geste symbolique.



Ils ont rassuré les autorités provinciales et municipales de leur engagement dans cette lutte contre la C ovid-19, tout en sensibilisant les fidèles chrétiens à respecter les mesures b arrières.