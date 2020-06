Tchad - Covid-19 : une opération de sensibilisation dans 5 quartiers du 2ème arrondissement de N'Djamena

N'DJAMENA - Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, plusieurs associations et organisations de la société civile à savoir : l'association des femmes pour la paix, l'organisation de secours et développement des femmes au Tchad et la Coordination de la jeunesse active de la commune du 2ème arrondissement, en partenariat avec la commune du 2ème arrondissement, ont lancé vendredi, une campagne de sensibilisation dans les cinq quartiers de ladite commune.



L'objectif pour la campagne est de sensibiliser et d'informer la communauté locale pour une bonne prise de conscience sur les dangers du Covid-19.



Dans son allocution, le secrétaire général de la commune du 2ème arrondissement, Ahmad Souar, représentant le maire, de la commune, a indiqué que "cette journée permettra à la population de notre commune d'être sensibilisée afin de se protéger contre cette pandémie du coronavirus."



"L'existence de la pandémie de Covid-19 dans notre pays est bel et bien réel. Ceci a été démontré par le décès de notre ex-maire de la commune, Ahmat Douga. Aujourd'hui, nous rendons un grand hommage à cet homme qui a été emporté par cette pandémie de Covid-19. Nous demandons à notre communauté et au peuple tchadien de respecter les mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays", a déclaré Ahmat Souar.



Selon le coordonnateur de la jeunesse de la commune du 2ème arrondissement, Ahmat Boulama, "les jeunes de notre commune méritent d'être sensibilisés et informés sur les dangers de cette pandémie, car la sensibilisation nous concerne tous sans exception afin d'éradiquer cette pandémie hors du Tchad."



Il a lancé un appel à la jeunesse, notamment aux élèves des classes d'examen, afin de respecter les consignes d'hygiène pour une fin d'année scolaire sans Covid-19.