Tchad - Covid19 : à Laï rural, une grande tournée de sensibilisation dans les cantons

La sous-préfecture de Laï rural est en tournée de sensibilisation sur le respect des mesures barrières prises par le gouvernement dans le but de lutter contre le coronavirus. C'est la commune de Laï qui est la première étape de cette tournée.



"Covid-19 hors du Tchad", la sous préfecture de Laï rural va en guerre contre le coronavirus, voilà le slogan de cette séance de séance de sensibilisation entamée depuis quelques jours à Laï.



Pour le sous préfet Ahmat Mahamoud Khamis, le Covid-19 est une réalité qui ne cesse de faire de victimes dans le pays. Car dit-il, nous devons tous nous unir pour barrer la route à cette maladie qui décime le monde en ce moment, en respectant simplement le port des masques ou cache-nez, le lavage constant des mains et aussi éviter tout attroupement.



Cette tournée s'étendra dans tous les six cantons que compte la sous préfecture de Laï rural.