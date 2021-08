"Tchad D'abord" mobilise la jeunesse pour débattre du passé et de l'avenir du pays

Plusieurs autres sujets qui préoccupent la jeunesse ont été abordés : la cohabitation pacifique ou encore la promotion de la culture.



"Tchad D'abord" est un cadre citoyen qui vise à valoriser et défendre l'image du Tchad tout en prônant la cohabitation pacifique, la paix et la cohésion sociale à travers la contribution de toutes les composants de la société. Elle est une organisation à but non lucratif, ouverte à toute personne soucieuse de la cohabitation pacifique.



​L'hymne national a résonné dans la salle en hommage aux martyrs tombés sur le champ de bataille.