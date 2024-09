Tchad - Dar Alkher : Un souffle de vie pour le Batha à l'occasion de la Semaine Nationale de l'Arbre

L'événement s'est déroulé en présence du délégué de l'éducation, Yacoub Ahmat, et du personnel de la délégation. Le délégué a souligné l'importance de cette initiative pour résoudre certains problèmes environnementaux et a salué l'énergie des jeunes impliqués dans ce projet.



Soumaine Rahama, Secrétaire Général de l'Association, a rappelé que la Semaine Nationale de l'Arbre est une occasion de réaffirmer l'engagement pour la protection de l'environnement.



Les membres de l'association Dar Alkher, armés de pelles et d'arrosoirs, ont transformé la cour de la délégation provinciale de l'éducation nationale du Batha en un véritable havre de paix. En plantant 200 arbres, principalement des acacias et des neem, reconnus pour leur résistance à la sécheresse et leurs nombreux bienfaits, ils ont posé les fondations d'un avenir plus vert pour la région.



Ce projet s'inscrit dans un contexte de dégradation des terres et de changement climatique qui touche de plein fouet le Tchad. En créant cette forêt urbaine, l'association vise à améliorer la qualité de l'air, à lutter contre l'érosion des sols et à favoriser la biodiversité. De plus, ces arbres offriront de l'ombre et un espace de détente aux élèves et aux enseignants de la délégation."



En conclusion, l'initiative de l'association Dar Alkher est un exemple inspirant de l'engagement des jeunes en faveur de l'environnement. En plantant des arbres, ils contribuent à construire un avenir plus durable pour leur communauté et pour les générations futures.