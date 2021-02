Tchad : Débat sur l’importance des réseaux sociaux et leurs impacts sur la jeunesse

Le Centre multimédia de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC) d'Abéché a organisé le 13 février dernier, une conférence-débat sur l'importance des réseaux sociaux et ses impacts sur la jeunesse. Cet échange d'idées sur un thème très sensible, à l'ère de la révolution du numérique, a vu notamment la présence des jeunes influenceurs du réseau bleu.



À l'entame de ce cadre d'échanges avec les jeunes, le chef du centre intérimaire d'Abéché, Mahamat Abdallah Samil, a rappelé à la jeunesse que l'ADETIC a pour mission essentielle, d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale intégrée de développement des Technologies de l’information et de la communication (TIC) et du service universel des communications électroniques et postales. Mahamat Abdallah Samil a espéré qu'à terme, les jeunes pourront mieux appréhender les outils numériques pour utiliser les réseaux sociaux dans le bon sens, et pour faire progresser leurs activités quotidiennes.



Le conseiller à l'économie, Moussa Ben Alifa, représentant le gouverneur de la province du Ouaddai, a exhorté la jeunesse à utiliser les réseaux sociaux dans le bon sens pour acquérir des connaissances dans le domaine des TIC. Il a remercié le Centre multimédia de l'ADETIC, pour toutes les initiatives et les réformes entreprises pour redynamiser le secteur des technologies de l'information et de la communication au Tchad en général, et dans la province du Ouaddai en particulier.

La conférence-débat a été animée par un enseignant chercheur, chargé de l'informatique à l'Université Adam Barka d'Abéché qui avait à ses côtés, des jeunes influenceurs des réseaux sociaux.