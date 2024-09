Tchad : Déclaration du Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique pour la Journée Internationale de l'Alphabétisation

Importance de l'Alphabétisation

Le Tchad, comme tous les États membres de l'UNESCO, célèbre le 58ème anniversaire de cette journée, instituée pour mettre en lumière le rôle crucial de l'alphabétisation dans le développement humain. L'édition 2024 a pour thème : « Promouvoir l'Éducation multilingue : l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ».



Progrès et Statistiques

Le ministre a partagé des statistiques significatives de la campagne 2023-2024, indiquant :

133 747 apprenants inscrits, dont 92 463 femmes.

3 951 animateurs encadrant ces apprenants dans 2 758 centres d'alphabétisation et d'éducation des adultes.



Engagement du Gouvernement

Malgré ces avancées, le ministre a reconnu les défis persistants. Le gouvernement s'engage à éradiquer l'analphabétisme et à garantir l'éducation pour tous. Il a rappelé la vision du Président de la République, qui a fait de la lutte contre l'analphabétisme une priorité.



Actions Prioritaires

Pour concrétiser cet engagement, le ministère a inscrit plusieurs actions prioritaires, notamment :

La création de 23 300 centres d'alphabétisation et de formation pour les jeunes et les adultes.

L'accompagnement de 240 000 femmes nouvellement alphabétisées avec des kits d'insertion sociale.

Le recensement et la transcription de 50 langues nationales sur 136.

Pour la campagne 2024-2025, l'objectif est d'alphabétiser 700 000 personnes, dont 60 % des femmes.



Remerciements

En cette journée solennelle, le ministre a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs du ministère pour leurs efforts dans la lutte contre l'analphabétisme.



Conclusion

Mamadou Gana Boukar a clôturé sa déclaration en célébrant la Journée Internationale de l'Alphabétisation et en réaffirmant son engagement envers l'éducation au Tchad.