Tchad : Dédicace du Nouveau Testament en langue Mango à Moundou

La cérémonie de dédicace du Nouveau Testament, en langue Mango, a été organisée le 7 décembre dernier à l'Assemblée chrétienne au Tchad, Église de Dombao à Moundou, par l'Association pour la promotion de la langue Mongo (APLAM). Cette rencontre a connu la présence de plusieurs invités, dont les représentants des confessions protestantes et catholique, ainsi que du représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques pour la ville de Moundou. Ce Nouveau Testament, en langue Mongo, est le fruit de 14 années de travail, en collaboration avec l'Association tchadienne pour l'alphabétisation et la traduction de la Bible (ATALTRAB).



Dans son intervention, après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, le coordinateur local de l'APLAM, Toglengar Dainro, s'est réjoui de la présence des différentes entités, avant d’affirmer que prêcher la parole de Dieu, dans la langue locale, est beaucoup plus efficace. « C'est impressionnant d'entendre, de lire la parole de Dieu dans sa langue maternelle ». S'appuyant sur des références bibliques, le directeur de l'ATALTRAB, Ndonam Caleb, a rendu un hommage mérité à ses deux prédécesseurs, initiateurs d’un projet qui connait aujourd’hui son aboutissement. Il a par ailleurs remercié les bailleurs de fonds qui ont bien voulu financer ce projet à hauteur de plusieurs millions de FCFA.

Aux traducteurs et personnes de bonne volonté qui ont soutenu l'initiative, il demande à Dieu de les bénir richement. Dans le message de circonstance, inspiré des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 à 12, le pasteur Ngakoutou Apollinaire a fait savoir qu’entendre la parole de Dieu dans sa langue est un miracle de Dieu.



En lançant officiellement la vente du Nouveau Testament en langue Mongo, le coordinateur National de l'APLAM, Dodoum Fidèle, s'est réjoui du dynamisme et de l'engagement de la communauté Mango à Moundou en général, et celui des membres de l'APLAM de Moundou en particulier, avant de déclatrer que le niveau de la vente du Nouveau Testament va déterminer l'engagement de la communauté Mango à traduire l'Ancien Testament.