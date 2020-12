Tchad : Des châteaux d’eau inaugurés dans des établissements de Ndjamena

Le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, a procédé, dans la matinée de ce mardi 22 décembre 2020, à l'inauguration de deux châteaux d'eau potable au lycée de Diguel Centre et à l'école Goudji Hamral Goz de Ndjamena. Il était entouré pour la circonstance de ses collaborateurs et de l'équipe de l'ONG IDEA, partenaire du système éducatif tchadien.



Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du protocole d'accord signé en octobre 2020, entre les deux parties qui prévoyait la construction de 109 châteaux d'eau, équipés en énergie solaire, dans des écoles de la commune de Ndjamena.