Tchad : Des obsèques officielles pour le Général d’armée Daoud Yaya Brahim

Le Tchad est en deuil suite au décès du Général d'Armée Daoud Yaya Brahim, une figure emblématique et respectée dans le pays. Ancien Ministre des Armées, il a consacré sa vie à servir son pays et à défendre ses intérêts.



Les obsèques officielles qui se dérouleront à la Place de la Nation témoignent de l'importance accordée au Général d'Armée Daoud Yaya Brahim par les autorités tchadiennes. Ce sera un moment solennel où les plus hautes personnalités politiques et militaires du pays se réuniront pour rendre hommage à cet homme d'exception.



La cérémonie sera marquée par des discours émouvants rappelant le parcours militaire exemplaire du Général d'Armée Daoud Yaya Brahim. Son engagement indéfectible envers son pays sera salué et son héritage perdurera dans les mémoires tchadiennes.



Cette journée sera également l'occasion pour le peuple tchadien de rendre un dernier hommage au Général d'Armée Daoud Yaya Brahim. La population est invitée à se rassembler sur la Place de la Nation pour exprimer sa gratitude envers celui qui a dédié sa vie à protéger le Tchad.