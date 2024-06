Tchad : Deux officiers subalternes radiés de l’armée pour faute grave

Les officiers radiés sont le Lieutenant Ali Seby Kally, ID: 08007241 et le Sous-lieutenant Oumar Hissein Moussa, ID: 17070044. Le décret précise que les deux officiers ont été radiés pour « faute grave ». La nature exacte de la faute n'a pas été communiquée.



La radiation des forces armées constitue une sanction disciplinaire lourde. Les officiers radiés perdent leur grade, leur statut militaire et leurs avantages liés à cette fonction. Ils ne pourront plus prétendre à une réintégration dans l'armée.



Cette mesure intervient dans un contexte de lutte contre les indisciplines au sein des forces armées tchadiennes. Les autorités militaires ont récemment pris plusieurs mesures pour renforcer la discipline et la cohésion au sein des troupes.