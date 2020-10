Tchad : Dikbo Hubert prend les reines du développement touristique au Mayo Kebbi Ouest

Le délégué provincial du développement touristique, de la culture et de l'artisanat du Mayo Kebbi Ouest, Dikbo Hubert, a pris officiellement fonction ce lundi 26 octobre à Pala.



C'est le gouverneur de la province Hassan Saline qui a présidé la cérémonie. Il a fait comprendre que cette mission est si délicate et ambitieuse, surtout avec la réouverture de la délégation en charge du tourisme.



Dikbo Hubert est nommé délégué provincial du développement touristique, de la culture et de l'artisanat du Mayo Kebbi Ouest par décret N° 2030 du 08 octobre 2020. Le gouverneur l'exhorte à servir la population et non se servir.