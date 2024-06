Tchad - Diplomatie : Vers une redynamisation de la coopération sino-tchadienne

Au cours de cette rencontre, les deux diplomates ont mis à profit ce moment pour échanger sur les relations de coopération qui existent depuis fort longtemps entre le Tchad et la Chine. Ils ont en outre réfléchi dans la perspective de les dynamiser au profit des deux peuples frères.



Le chef du Gouvernement et son hôte du jour ont exploré d'autres pistes de coopération, notamment dans le domaine des infrastructures, de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et bien d'autres.



Enfin, l’Ambassadeur Allah-Maye Halina a indiqué qu’il est temps qu'au-delà des relations classiques qui existent entre le Tchad et ses partenaires, la diplomatie tchadienne soit plus active au service du développement de notre pays.