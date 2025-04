Tchad : Direct Relief offre quatre tonnes des produits sanitaires au ministère de la Santé publique

Une cérémonie de remise de dons offerts par Direct Relief au ministère de la Santé publique a eu lieu ce 29 avril 2025 à la centrale pharmaceutique situé à Sabangali, dans le 3ème arrondissement de la ville de Ndjamena.



Le représentant de Direct Relief, dans sa déclaration, a souligné que son organisation humanitaire internationale œuvre aux côtés du gouvernement, pour renforcer le système de santé en particulier dans le contexte où le besoin se fait sentir. C’est une organisation internationale à but non lucratif, dont la mission est d’améliorer la santé et la vie des personnes touchées par la pauvreté, les catastrophes naturelles ou les situations d’urgence, sans considération politique, religieuse ou financière.



Un engagement s’est concrétisé en faveur du ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers la remise officielle d’un don stratégique et solitaire destiné à améliorer l’accès aux soins de santé essentiel. Les dons composés de 40 kits pour les sages-femmes, conçus pour des accouchements sûrs et pour les zones à accès limité et présentant un potentiel d’accouchement sécurisé. Un lot de médicaments pour répondre aux besoins thérapeutiques prioritaires.



Ce soutien, d’un don de quatre tonnes, s’inscrit dans la mission de Direct Relief, de renforcer les capacités locales en soin. Selon le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, ces dons rentrent dans le cadre de la gratuité de soins, prônée par le gouvernement, visant à renforcer les soins de qualité de la couche de la population vulnérable, notamment les femmes enceintes, les enfants et les personnes souffrant de la maladie de diabète.



Cela renforcera l’équipe médicale à lutter contre les maladies non transmissibles, a indiqué le ministre. Ces dons constituent un soulagement pour les ménages qui font face à des coûts exorbitants des produits, ce d’autant plus que le diabète est une maladie dont le traitement est à vie.



Ces dons seront distribués dans différents hôpitaux et une partie réservée à la centrale pharmaceutique pour des besoins éventuels. Le ministre a salué le geste de Direct Relief, pour ses efforts ainsi que son engagement à aider le gouvernement du Tchad.