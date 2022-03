Tchad : Doul Barid se mobilise pour accueillir le PCMT à Moundou

Le bureau de soutien Doul Barid au Mouvement Patriotique du Salut (MPS) se prépare activement pour l’accueil du Président du Conseil Militaire de Transition à Moundou.



Sous l’égide du coordonnateur Tidjiani Adam Tidjiani, les membres du bureau Doul Barid multiplient les rencontres depuis l’annonce de l’arrivée du PCMT dans le chef-lieu de la province du Logone Occidental.



Jeunes, hommes et femmes échangent des idées et s’accordent sur les stratégies à mettre en place afin que l’accueil soit de taille. L’on ressent sur le visage de ces membres, de l’engouement, de la détermination et de l’excitation quant à cette visite qui suscite déjà à travers la ville tant d’intérrogations.



Le coordonnateur provincial du bureau de soutien Doul Barid, Adam Tidjiani Adam, assure que tous les moyens humains, matériels et financiers que dispose son institution seront mobilisés afin que l’accueil du PCMT et sa suite soit de taille.