Tchad : Dr David Eboutou anime un séminaire sur le panafricanisme pour les jeunes militants

Lors d'une conférence de presse de sept minutes, Dr Eboutou, d'origine camerounaise, s'est exprimé sur le panafricanisme. Il a rappelé que l'Afrique n'avait pas de frontières définies avant la Conférence de Berlin de 1884, où les Européens ont divisé le continent. Il souligne que le panafricanisme milite pour la création des États-Unis d'Afrique, suivant la vision de Kwame Nkrumah.



Dr Eboutou a observé que le panafricanisme est devenu une idéologie vivante et influente, séduisant universitaires, politiciens, commerçants, activistes, journalistes et étudiants. Il souhaite contribuer au renforcement idéologique, politique et intellectuel de la jeunesse tchadienne.



Au cours du séminaire de trois jours, la jeunesse tchadienne a montré un enthousiasme remarquable, avec des discussions riches et interactives. Dr Eboutou a clôturé la conférence de presse en appelant les médias à vulgariser et sensibiliser la jeunesse tchadienne, et à encourager une participation plus large à sa grande conférence prévue au Centre culturel Baba Moustapha.