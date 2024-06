Tchad: Dr. Hassabadaim Adam Djadam nommé directeur de cabinet du secrétaire général adjoint du gouvernement

Dr. Hassabadaim Adam Djadam est un cadre expérimenté de l'administration publique tchadienne. Il a occupé plusieurs fonctions importantes au sein du gouvernement, notamment en tant que directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est également titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



Sa nomination à ce poste important est une marque de confiance de la part du président de la République et du Premier ministre envers ses compétences et son expérience. Il aura pour mission d'assister le secrétaire général adjoint du gouvernement dans l'accomplissement de ses missions, notamment en matière de coordination des activités des différents services du Premier ministère et de suivi de la mise en œuvre des politiques gouvernementales.



Dr. Hassabadaim Adam Djadam a déclaré qu'il était "honoré de la confiance que lui ont accordée le président de la République et le Premier ministre" et qu'il s'engageait à "tout mettre en œuvre pour remplir sa mission avec assiduité et dévouement".