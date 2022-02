Tchad : Dr. Sitack Yombatina s'exprime sur la rencontre de Wakit Tamma avec le PCMT

Le vice-président du parti Les Transformateurs, Dr. Sitack Yombatina, a pris part ce 9 février à la rencontre de Wakit Tamma avec le président du Conseil militaire de transition. S'exprimant à la presse à la sortie de l'audience, Dr. Sitack Yombatina a expliqué que l'objectif est d'arriver à un dialogue où personne n'est exclut pour définitivement enterrer la hache de guerre, regarder l'avenir et construire le pays.



"La rencontre a tourné essentiellement autour du dialogue, même si nous avons évoqué les questions de libertés fondamentales qui doivent être des préalables pour la réconciliation des tchadiens avant d'aller au dialogue", selon Dr. Sitack Yombatina.



La réflexion se poursuivra pour "faire en sorte que Wakit Tamma et tous ses partenaires puissent participer de manière très complète et faire en sorte que nous allions à un dialogue avec tous les tchadiens", a conclu Dr. Sitack Yombatina.