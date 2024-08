Tchad : Du crédit agricole octroyé par l'ONAPE au Ouaddaï

Ce crédit à taux d'intérêt zéro a été lancé officiellement le 23 août 2024 à Abéché par le Secrétaire Général de la province, Abakar Hissein Didigui.



L'objectif de ce financement est de lutter contre la pauvreté, le chômage et l'exode rural, tout en boostant le secteur agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire du pays.



Le Chef d'antenne ONAPE d'Abéché, Hamid Hissein Kadou, a remercié la direction de l'ONAPE et exhorté les bénéficiaires à faire preuve de citoyenneté pour renforcer ce crédit.



Le montant de 36 950 000 F CFA a été réparti dans 15 cantons, soit moins que les 50 millions de l'année précédente.

Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement de développer l'économie nationale à travers le soutien à l'agriculture. L'octroi d'un crédit agricole de 36.950.000 FCFA par l'ONAPE au Ouaddaï s'inscrit dans une dynamique nationale visant à promouvoir l'agriculture et à lutter contre la pauvreté, le chômage et l'exode rural. Cette initiative est en ligne avec les objectifs fixés par les plus hautes autorités du pays, notamment en matière d'autosuffisance alimentaire.