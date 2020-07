Tchad-Education : L’enrôlement biométrique des candidats au Bac a débuté à Ati

L’enrôlement biométrique des candidats au Bac session d'Août 2020 pour le centre d'Ati a débuté lundi 06 juillet 2020 dans le respect strict des mesures barrières.





Cette opération d'enrôlement biométrique concerne tous les élèves de toutes les séries confondues.





Comme il est de tradition depuis quelques années au Tchad, les candidats au baccalauréat du second degré composent les épreuves en disposant d’une carte scolaire biométrique qui leur permet d’accéder aux salles d’examens. La tradition n’a pas changé pour cette année. Le comité qui doit mener les opérations d’enrôlement à travers son chef de mission Dahalop Hissein a lancé officiellement l’enclenchement de la manœuvre, ce 06 juillet 2020 au lycée Acyl Ahmat Akhabache et au lycée moderne arabe d'Ati.





Selon les informations recueillies auprès des membres de ce comité, ce sont 194 candidats officiels et plus de 80 candidats libres enregistrés pour les deux lycées qui sont attendus au baccalauréat 2020 pour le centre d'Ati.





«Tout ce passe encore bien dans l’ensemble et nous avons pris notre dispositif des mesures barrières» a indiqué DAHALOP HISSEIN HABIB.