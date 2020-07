Tchad – Éducation : un nouveau recteur de l’Académie de la zone Est installé

Atteïb Idriss Halawlaw a exprimé sa profonde gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour la confiance placé en lui, en le nommant à cet important poste. Il entend œuvrer pour relever le défi lié à l’éducation et à la culture tout en sollicitant le concours des uns et des autres pour réussir sa mission.



Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province du Ouaddaï Brahim Seid Mahamat s’est réjoui de l’installation du nouveau recteur. Il n'a pas manqué de l'exhorter à relever le défis qui l’attend : « Monsieur le recteur, la tâche qui vous attend est immense mais je suis convaincu qu’avec votre expérience et le dynamisme de l’équipe qui vous entoure, vous relèverez les défis ».



Pour la ministre sortante du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Mme Madeleine ALINGUE, ce nouvel organigramme permettra de maintenir un cadre cohérent adapté à une gestion locale de service public, d’assurer un pilotage de proximité et constituerait des pôles autonomes d’organisation, d’exécution, d’encadrement et de suivi des activités des différents démembrements du système éducatif depuis le préscolaire jusqu’au supérieur.



« L’académie de l’Est dont le siège ici à Abéché est l’une des plus importante en terme de qualité et de quantité à fournir », a-t-elle affirmé.



L’académie de l’Est couvre trois provinces, le Ouaddaï, le Waddi Fira et le Sila. C’est une structure qui a la charge de la gestion administrative et pédagogique à savoir l’éducation, la formation professionnelle, la culture le sport, l’art et loisir