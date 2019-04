Tchad : Egypt Air augmente le nombre de ses vols vers N'Djamena

La compagnie aérienne Egypt Air a augmenté depuis ce mardi 2 avril le nombre de vols hebdomadaires à destination et au départ de N'Djamena, passant de deux à trois vols. Les vols s'effectuent le mardi, jeudi et dimanche.



Un avion Egypt Air A320-200 s'est posé ce mardi à 11h45 sur le tarmarc de l'aéroport international Hassan Djamous, à N'Djamena. Les passagers du vol ont été accueillis à leur descente par un arche à ballons et des représentants de la compagnie.



Cette décision intervient à la suite d'une promesse du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi lors d'une rencontre avec son homologue Idriss Déby à N'Djamena en août 2017.



"L'insertion du troisième vol par semaine d'Egypt Air est une promesse faite au chef de l'Etat tchadien par son homologue égyptien pour renforcer la coopération entre les deux pays. Nous remercions les autorités tchadiennes qui nous ont toujours soutenues dans nos actions", a déclaré Mme. Madleen Makram, représentante d'Egypt Air au Tchad.



La compagnie est présente au Tchad depuis août 2014. Elle dessert plus de 70 destinations dans le monde.