Tchad - Ennedi-Ouest : Mahamat Souleyman Lony multiplie les actions sociales avec 50 forages

Porté par un profond attachement à sa terre natale de l’Ennedi-Ouest, le Président du Conseil d’Administration de Gazcom, Mahamat Souleyman Lony, poursuit son engagement en faveur du bien-être de ses concitoyens avec une efficacité remarquable.



Sa récente tournée de bienfaisance a été marquée par des actions concrètes et porteuses d’espoir, notamment dans le domaine crucial de l’accès à l’eau potable. Le bilan impressionnant de 50 forages déjà réalisés témoigne de son engagement tangible, et cette initiative se poursuit avec détermination afin d’atteindre l’objectif fixé.



En parallèle, son attention au quotidien des populations s’est illustrée par une distribution solidaire de vêtements aux enfants et aux femmes de Tarboul, le samedi 29 mars 2025. Cet élan de générosité, salué par la présence de nombreuses personnalités et cadres provinciaux, de l’ex-préfet de Kalahit et du maire de Tarboul, Bakhit Tissolo Hanga, illustre parfaitement la générosité et l’action pragmatique de ce digne fils de la région.