Tchad - État des routes entre Abéché et Goz-Beïda : un calvaire pour les populations, en particulier pendant la saison des pluies

La région manque d'infrastructures routières adéquates, ce qui se traduit par des routes non goudronnées, souvent dégradées et impraticables, surtout pendant la saison des pluies.



Les pluies rendent les routes impraticables par endroit, avec des inondations et des bourbiers qui bloquent les véhicules et allongent considérablement les temps de trajet.



Certaines portions de routes sont endommagées, avec des ravines et des ponts impraticables, augmentant les risques d'accidents et rendant le transport difficile et dangereux.



Le mauvais état des routes entraine un allongement considérable des temps de trajet, pouvant passer de quelques heures à plusieurs jours, pénalisant les déplacements des populations et des marchandises.



La dégradation des routes et les difficultés de circulation se traduisent par une augmentation des coûts de transport, impactant négativement le commerce local et le pouvoir d'achat des populations.



Le retard des transports dû à l'état des routes peut entraîner la dégradation des produits agricoles, causant des pertes économiques importantes pour les producteurs.



Les populations rurales sont particulièrement touchées par l'impraticabilité des routes, limitant leur accès aux marchés, aux services essentiels et aux opportunités économiques.



Il est urgent que les autorités investissent dans la réhabilitation et l'entretien des routes entre Abéché et Goz-Beïda, en particulier dans la construction de routes bitumées et de ponts solides.



Un plan d'urgence devrait être mis en place chaque année pendant la saison des pluies pour assurer la praticabilité des routes, notamment par le dégagement des voies inondées et la réparation des portions endommagées.



Il est important d'impliquer les acteurs locaux, tels que les communes et les communautés villageoises, dans la gestion et l'entretien des routes, en leur apportant les ressources et les compétences nécessaires.



Les populations doivent être sensibilisées à l'importance des infrastructures routières pour le développement économique et social de la région, et à la nécessité de les préserver et de les utiliser de manière responsable.



Améliorer l'état des routes entre Abéché et Goz-Beïda est crucial pour le développement de la région du Sila et pour le bien-être des populations locales. En investissant dans des infrastructures routières durables et en mettant en place des politiques de gestion efficaces, les autorités peuvent contribuer à briser le cycle de l'enclavement et à ouvrir de nouvelles perspectives pour la région.