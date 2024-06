Tchad : Examen d'entrée au cycle de l'enseignement professionnel - 17 200 candidats en lice

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, Monsieur Mamadou Gana Boukar, et le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale et à la Promotion Civique, Monsieur Maidé Hamit Lony, ont tenu à adresser leurs encouragements à l'ensemble des candidats. En saluant leur persévérance et leur engagement tout au long de l'année scolaire, ils ont également exprimé leur profonde reconnaissance aux enseignants pour leur dévouement et leur contribution essentielle à la réussite de ces élèves.



Les autorités ont également mis en avant le rôle prépondérant des organisateurs de ce concours, qui offre aux jeunes une passerelle vers l'enseignement et la formation professionnels. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement tchadien de promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation pour tous, en particulier pour les jeunes en quête d'une insertion professionnelle réussie.



L'examen d'entrée au cycle de l'enseignement professionnel constitue un examen sélectif qui évalue les connaissances et les compétences acquises par les candidats au cours de leur cursus scolaire. Les épreuves couvrent un large éventail de disciplines, notamment les mathématiques, le français, les sciences et la technologie. Les candidats les plus performants seront admis à suivre une formation professionnelle de trois ans, sanctionnée par un diplôme professionnel.



Ce diplôme ouvre la voie à l'intégration dans divers secteurs d'activité, tels que la mécanique, l'électricité ou encore l'agriculture. Les diplômés de l'enseignement professionnel disposent des compétences requises pour occuper des postes techniques et opérationnels au sein des entreprises et administrations.



Le gouvernement tchadien encourage vivement les jeunes à s'orienter vers les filières professionnelles, qui constituent une alternative précieuse aux cursus académiques traditionnels. Ces formations offrent des débouchés concrets et permettent aux jeunes d'acquérir des qualifications recherchées par les employeurs.