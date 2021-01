Tchad : Face à la pandémie, la CCIAMA exhorte les commerçants à la vigilance

La Chambre de commerce, d'industrie, d’agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) poursuit son opération de sensibilisation dans les différents marchés de la capitale. En effet, une mission s'est rendue lundi dernier au marché de Farcha, dans le 1er arrondissement de N'Djamena. Des masques et kits d'hygiène ont été remis aux commerçants, en présence du délégué du marché Adep-Timan.



« Depuis quelques jours, nous avons commencé la sensibilisation contre la pandémie dans les différents marchés de la ville de N'Djamena pour l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement », explique le vice-président de la CCIAMA, Brahim Goukouni Nour.Il rappelle que les variantes du virus peuvent être plus dangereuses, ce qui implique une extrême vigilance dans le respect des mesures barrières.



Ainsi, chaque boutique doit mettre un kit de lavage des mains à son entrée. De même, le déconfinement de la capitale ne doit pas inciter à un relâchement. « Il faut que nous soyons vigilants pour que la maladie ne fasse encore plus de ravages », prévient Brahim Goukouni Nour.