Tchad : Forum Culturel pour la Journée de l'Indépendance du Tchad aux États-Unis

L'Association de la Communauté Tchadienne des États-Unis et l'Association des Femmes de New York organisent un forum culturel pour célébrer la Journée de l'Indépendance du Tchad le 10 août à Jersey City.



