Tchad : Grâce Horbira fait un don de son œuvre à la Bibliothèque nationale

Ce mardi 12 novembre 2024 à la Bibliothèque nationale du Tchad, la jeune écrivaine Grâce Horbira, a mis son œuvre littéraire « Girly », guide de la gestion de l'hygiène menstruelle, à la disposition du public amoureux de la lecture. Ce geste est lié directement au Mois du livre qui est placé sous le thème : « Un voyage culturel incontournable ».



L'écriture est un excellent moyen d'avancer vers la solution, elle donne la possibilité de parler autrement, une thérapie pour apaiser les maux par les mots. Inspirée par une expérience vécue de son entourage et celle de la société tchadienne toute entière, Grâce Horbira était d'abord adolescente, la menstruation est un sujet tabou, et les jeunes filles manquaient d'encadrement et d'orientation.



La jeune fille écrivaine, victime de ce tabou, a décidé à faire passer le message à travers la voie de la plume, pour aider les jeunes filles à ne plus se sentir perdues comme elle l’était. « Dans une société qui rejette les droits des jeunes filles et des enfants, mon inspiration ne s'arrête pas sur l'hygiène menstruelle des jeunes filles, mais aussi, sur la protection des enfants », relève Grâce Horbira.



Elle interpelle également les mamans de prendre soin de leurs enfants, surtout avec le moment de la fraîcheur, au cours duquel toutes sortes de maladies peuvent se déclencher. Les bébés sont des êtres assez sensibles, leur système immunitaire étant fragile, il est préférable que les mères puissent faire vacciner les enfants.



Après avoir encouragé et orienté, le chef de service de dépôt légal de la bibliographie nationale, Alladoum Ngaro Psaumes a souligné que ce livre est une exception sur le problème de la gestion de l'hygiène menstruelle.



Ce livre sera comme un guide de sensibilisation, de formation et de l'éducation en milieu des jeunes filles. « L'écriture est un excellent moyen d'avancer vers la solution, elle donne la possibilité de parler autrement, une thérapie pour apaiser les maux par les mots », conclut Grâce Horbira.