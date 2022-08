Tchad : H5 Academy appelle la jeunesse à faire du dialogue une réussite

Les échanges ont été axés sur des sujets relatifs aux apports de la jeunesse pour la réussite du dialogue national inclusif, ses attentes vis-à-vis des autorités et la question de la sauvegarde de certains acquis.



Pour le coordonnateur de H5 Academy, Mahamat Hassane Moustapha, "la réussite du dialogue national inclusif est une préoccupation majeure de tout les tchadiens, raison pour laquelle nous sommes engagés à soutenir nos plus hautes autorités qui ont une volonté manifeste pour la sauvegarde de la nation".



Le coordonnateur de H5 Academy demande à tous les concitoyens de "se joindre au dialogue national inclusif, un grand rendez-vous pour permettre aux tchadiens de se mettre ensemble, d'échanger à coeur ouvert et de s'entendre sur des nouvelles bases solides et saines pour un Tchad uni et prospère".