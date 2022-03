Tchad : HRW appelle à ne plus déployer les forces de sécurité non formées lors des manifestations

Les forces de sécurité tchadiennes ont tué au moins 13 personnes, dont un enfant de 12 ans à Abéché, dans la province de Ouaddaï, les 24 et 25 janvier dernier, et en ont blessé plus de 80 autres, ont déclaré cette semaine Human Rights Watch et la Convention Tchadienne pour la Défense des Droits de l’Homme (CTDDH).



Dans son rapport, Human Rights Watch formule plusieurs recommandations aux autorités tchadiennes :

- Ouvrir une enquête approfondie et impartiale sur l’usage excessif de la force par les forces de sécurité à Abéché, les 24 et 25 janvier ;

- Identifier et arrêter les individus responsables, et les traduire devant les juridictions compétentes ;

- Imposer des sanctions disciplinaires proportionnées, y compris la révocation de fonctions, à tous les responsables d’abus ;

- Veiller à ce que toutes les forces chargées de surveiller les manifestations et de contrôler les foules reçoivent une formation et des ordres respectueux des droits, notamment le droit de réunion pacifique, et visant un recours à la force uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné en réponse à une menace réelle, ainsi qu’un recours à la force meurtrière uniquement lorsque cela est strictement inévitable pour protéger la vie humaine ;

- Interdire l’utilisation de membres de l’armée ou d’autres forces de sécurité qui ne sont pas formés à l’application de la loi, ou qui ont des antécédents d’abus, dans la réponse à des manifestations publiques.



En séjour à Faya Largeau, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a déclaré que plus aucun citoyen ne doit mourrir dans une manifestation.