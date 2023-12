Tchad : Hinda Deby Itno adresse ses vœux les plus sincères à tout la communuaté chrétienne

Par le biais d'un message diffusé sur Twitter ce dimanche 24 Décembre 2023, elle a exprimé son souhait que cette célébration soit une occasion pour renforcer les liens de solidarité, de fraternité et de respect qui unissent les membres de cette communauté.



« En cette fête de Noël, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères à toute la communauté chrétienne. Que cette fête soit l'occasion de renforcer les liens de solidarité, de fraternité et de respect qui nous unissent. Ensemble, nous construisons l'avenir », a-t-elle indiqué sur Twitter ce dimanche.



Ce geste symbolique et empathique témoigne du respect et de l'ouverture d'esprit dont fait preuve Mme Hinda Deby Itno envers toutes les communautés religieuses présentes au Tchad. En exprimant ses vœux à la communauté chrétienne, elle envoie un message fort d'unité et d'inclusion dans un pays où la diversité religieuse est une réalité quotidienne.



Par ce geste attentionné, Mme Hinda Deby Itno rappelle l'importance des valeurs universelles telles que la solidarité, la fraternité et le respect mutuel qui sont essentielles pour construire un avenir meilleur pour tous.