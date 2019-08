Tchad : Idriss Déby rencontre les responsables provinciaux du Ouaddaï

Le président de la République Idriss Déby s'est entretenu dimanche à Abéché, avec le gouverneur de la province du Ouaddaï, les responsables administratifs, militaires ainsi que les leaders traditionnels et religieux.



La rencontre s'est déroulée en présence du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des victimes de guerre et des anciens combattants, Mahamat Abali Salah, du ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaïbo et du chef d'état-major particulier, Bichara Issa Djadallah.



Le chef de l'Etat a réitéré les mêmes propos que ceux prononcés en fin de matinée à Goz Beida, dans la province de Sila.



"Tout civil pris en flagrant délit de détention d'une arme de guerre sera transféré à Koro Toro. La terre est une propriété de l'Etat (...) Les perturbateurs du OuaddaÏ et ceux qui tirent les ficelles par derrière seront démasqués", a indiqué Idriss Déby.



Ramadan Erdebou s'est félicité de la visite du président Idriss Déby à Abéché. Il a déploré les incidents malheureux.



Le chef de l'Etat a notifié aux responsables provinciaux la décision d'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï et du Sila, d'une durée de trois mois renouvelable. Dès demain, la mesure sera soumise au Parlement.



Idriss Déby a également insisté sur la sensibilisation axée sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.