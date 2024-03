Tchad : Inauguration du nouvel hôpital provincial de Laï

Construit et équipé entièrement sur fonds propres de l’État, ce joyau architectural est aux normes et les équipements médicaux sont de dernière génération selon les autorités. Le coût global de cet hôpital s’élève à 12 milliards de FCFA.



Le maire de la ville de Laï, Joseph Lagué, a précisé que l’ouverture des portes de cette structure sanitaire est un soulagement pour la population de Laï et des populations voisines de la province de la Tandjilé.



Le représentant des populations bénéficiaires, en la personne de sa Majesté le chef de canton de Lai Doumgou Djibrine Pina, au nom de toute la population, a tenu à remercier le président de Transition Général Mahamat Idriss Deby Itno d’avoir construit ce joyau architectural à Laï.



La Gouverneure de la Province de la Tandjilé, Mme Ildjiman Abdraman, a souligné que son équipe est disposée à relever les défis avec détermination et à travailler en synergie avec la délégation provinciale de la Santé publique pour assurer l’entretien de cet hôpital, dans le but du bien-être de la population laborieuse de la Tandjilé. Elle a également vivement remercié le président de la République du Tchad, Général Mahamat Idriss Deby Itno, pour ce don qui non seulement soulagera la population de la province de la Tandjilé, mais aussi celles des provinces environnantes.



En inaugurant le nouvel hôpital provincial, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a déclaré que c’est dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Santé qui vise à assurer à la population un accès universel à des soins de santé de qualité, complets, intégrés, continus et centrés sur la personne, afin de contribuer efficacement au développement socio-économique du pays d’ici 2030, que le Gouvernement du Tchad a entrepris les travaux de construction et d’équipement des structures sanitaires. Il faut signaler que cet hôpital dispose de 200 lits et places de type pavillonnaire, bâti sur un espace de 9 hectares et compte 18 bâtiments qui renferment plusieurs services et dix logements pour médecins. L’hôpital dispose également d’un centre de référence et de prise en charge des enfants malnutris. Le ministre a ensuite remis officiellement la clé de l’ambulance médicalisée à la gouverneure, suivie de la visite des différents services.