Tchad : Installation du Nouveau Délégué du Quartier Bessama2 à Miandoum

La cérémonie a débuté avec des rythmes folkloriques traditionnels, créant une atmosphère festive. Après cette introduction culturelle, la décision portant nomination du tout premier chef du quartier Bessama2 a été lue, conformément à la décision n°001 du 21 mars 2025. Le Maire a ensuite procédé à l'intronisation officielle de Djimhodongar Djimtone le Roi, qui a inclus la remise des insignes de visibilité et une copie de la décision de nomination. Dans son discours, le nouveau délégué a exprimé sa satisfaction quant à l'ambiance chaleureuse de l'événement, tout en reconnaissant le poids des responsabilités qui l'attendent à ce poste. Djimhodongar a promis de s’atteler avec diligence à ses nouvelles fonctions, s'engageant à ne pas trahir la confiance qui lui a été accordée par la hiérarchie et par la population. Son enthousiasme et sa détermination à servir le quartier Bessama2 signalent une volonté de contribuer au développement et à l'amélioration des conditions de vie des habitants.

Cette installation représente non seulement une nouvelle étape pour le quartier Bessama2, mais aussi un espoir renouvelé pour la communauté de Miandoum dans son ensemble, en tissant des liens de confiance entre les autorités locales et les citoyens