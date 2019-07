Tchad : Issa Ali Taher de retour à la Présidence

L'ancien directeur de cabinet du Président de la République, Issa Ali Taher, a été nommé samedi conseiller du chef de l'Etat en charge de l'administration du territoire, un peu plus d'un an après son remplacement de son poste.Il avait été brièvement arrêté le 30 mai 2018 -démis de ses fonctions dans la foulée- et placé en garde à vue à la direction générale des renseignements généraux.Issa Ali Taher a occupé plusieurs postes au sein de l'administration : Inspecteur d'administration générale au ministère du Commerce et de l'Industrie, coordonnateur de l’Agence nationale des investissements et des exportations (2010), directeur général de l'ANIE, ministre du Plan et de la Coopération internationale (2012), ministre de l'Elevage et de l'Hydraulique puis ministre de l'Elevage et des Productions animales.En 2016, il fut nommé secrétaire général adjoint à la Présidence de la République, avant d'occuper le poster de directeur de cabinet civil à la Présidence jusqu'en mai 2018.Issa Ali Taher est né 11 août 1969. Il est titulaire d'un master en management des entreprises obtenu à l’université de Caen, en France.