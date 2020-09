Tchad : Kalzeube Payimi appelle à "faire vite" pour permettre la reprise des cours

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet, a évoqué samedi à N'Djamena, l'urgence d'agir vite pour permettre une bonne reprise de la scolarité, lors du lancement des Journées d’actions citoyennes pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021.



"Le premier défi, le défi brulant et urgent c'est l'assainissement du cadre physique de nos structures éducatives qui sont pour la plupart inondées ou envahies par les herbes", selon le ministre d'État.



Il ajoute que "dans un tel environnement, il est difficile d'envisager une reprise sereine des activités pédagogiques. Le temps presse et nous devons faire vite, eu égard aux contraintes exigeantes de notre calendrier scolaire".



Kalzeubé Payimi estime qu'il y a une obligation citoyenne et républicaine de "s'investir dès à présent, si le travail n'a pas encore commencé, pour créer un cadre propice et stimulant à l'enseignement de nos enfants."