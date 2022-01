Tchad : Khoudar et Ahmat Khazali Acyl toujours maintenus aux RG (avocats)

Le collectif d'avocats de la famille Acyl demande aux autorités de faire cesser la détention aux renseignements généraux de Khoudar Mahamat Acyl -ex-aide de camp du défunt Maréchal du Tchad- et Ahmat Khazali Acyl -actuel directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).



Les deux hommes sont maintenus dans les locaux des RG depuis plusieurs semaines dans le cadre d'une affaire de conflit foncier et la mort d'un officier de l'armée qui revendiquait une propriété.



Le 10 janvier, le ministre de la Sécurité publique Souleyman Abakar Adam a révélé que le défunt a monté le scénario, en se blessant par arme à feu à l’épaule droite, pour faire comprendre aux gens qu’on lui a tiré dessus et gagner la maison objet du litige. La famille de la victime a contesté les conclusions de l'enquête.



Pour les avocats de la famille Acyl qui se sont exprimés ce 21 janvier, la détention de leurs clients est illégale, injustifiée et arbitraire.