Tchad : Koye Bawa Laurent gère l'éducation dans le Mayo Dallah

Le nouvel inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique du Mayo Dallah, Koye Bawa Laurent, a officiellement pris fonction ce vendredi 4 décembre 2020. C'est à la faveur du décret n° 2410 du 20 novembre dernier que Koye Bawa Laurent a été nommé à ce poste de responsabilité.



Il remplace Tao Justin qui a été aux affaires pendant 18 mois. L'inspecteur sortant exhorte son successeur à poursuivre les œuvres en cours, notamment la clôture de l'inspection par un mur en chantier, la pérennisation du concours « Prix d'excellence », la réfection du bâtiment de l'inspection qui est en ruines et d’autres actions.



La cérémonie d'installation s'est déroulée sous les auspices du préfet de Mayo Dallah, Kelo Agnim, à sa résidence, en présence de plusieurs personnes venues pour la circonstance.



L'inspecteur sortant Tao Justin a décerné une attestation de reconnaissance au chef de canton de Goyegoudoum, Tonba Dadina Zoutenet, pour son engagement dans le système éducatif. Cette autorité traditionnelle enseigne dans le lycée de son canton depuis plusieurs années malgré ses occupations.



Depuis le 20 novembre dernier, la province du Mayo Kebbi Ouest dispose de cinq inspections départementales de l'éducation nationale et de la promotion civique qui sont notamment à Binder pour le Mayo Binder dirigée par Abakar Bello, à Léré pour le Lac-léré ayant à sa tête Mme Famabo Kakiang, à Lagon pour le département de El-ouaya qui a pour inspecteur Aboubakar Moussa Roufaou, à Gagal pour le département de Gagal, le responsable est Tamibé Joël, et à Pala pour le Mayo Dallah avec Koye Bawa Laurent installé ce vendredi 4 décembre 2020. Tout ceci est le fruit du décret présidentiel n°2410 du 20 novembre 2020.