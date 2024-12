Tchad : L'ADC dénonce les violations flagrantes de la loi anti-tabac

Lors d'un point de presse tenu ce lundi 30 décembre 2024, Yaya Sidjim, le Coordonnateur de l'Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC), a dénoncé les violations persistantes de la loi anti-tabac et de ses textes d'application. Cette déclaration fait suite à une descente sur le terrain dans divers points de vente à N'Djaména, où des infractions ont été constatées malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées.





Contexte Légal

Le Tchad, ayant ratifié la Convention Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac, a mis en place des dispositions législatives, notamment la Loi N°10/PR/2010 du 10 juin 2010. Cette loi interdit toute forme de promotion, de parrainage et de publicité pour les produits du tabac, ainsi que la vente de ces produits aux mineurs.





Engagement de l'ADC

Yaya Sidjim a souligné que les actions de l'industrie du tabac, visant à accroître les ventes, sont en contradiction avec les objectifs de santé publique. Dans ce contexte, l'ADC s'est engagée à surveiller l'industrie du tabac.



Il a également appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour remédier à cette situation qui nuit à la santé des populations. Parmi ses recommandations :



Multiplier les campagnes de sensibilisation sur la loi anti-tabac à tous les niveaux.

Interpeller les services de la Douane pour lutter contre la contrebande de produits du tabac.

Activer la Police Sanitaire pour sensibiliser et réprimer les infractions à la loi.

Encourager les médias à faire pression sur les autorités pour appliquer les mesures de santé publique.



Une Épidémie Mortelle

Le tabagisme est reconnu comme un fléau mondial, avec des conséquences graves sur la santé. Selon l'OMS, l'épidémie du tabac tue chaque année près de 8 millions de personnes dans le monde, soulignant l'urgence d'agir pour protéger la santé publique.