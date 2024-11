Tchad : L'État et le PAM distribuent des aides et des kits scolaires aux victimes des inondations

Dans son discours, Shadia Shimé, représentante du directeur pays du PAM, a souligné l'engagement de l'organisation aux côtés du gouvernement pour apporter une aide d'urgence et sauver des vies dans le cadre de leur partenariat. Pour les victimes des inondations, cette assistance prend la forme de distributions alimentaires et de transferts monétaires, une initiative visant à prévenir la malnutrition et à soutenir les ménages affectés dans les zones de Basilique et Farcha. Cette aide améliore la sécurité alimentaire des familles en leur fournissant un accès immédiat à la nourriture pour répondre aux besoins de consommation à court terme en période de crise.



Cette assistance est essentielle pour soutenir ces ménages vulnérables, leur donner de l'espoir et renforcer leur résilience face à cette urgence.



De son côté, la Ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Fatime Boukar Kossei, a précisé que cette réponse aux inondations par transfert monétaire et remise de kits scolaires vise à soulager les sinistrés.



Elle a rappelé que les récentes inondations ont plongé de nombreuses familles dans une précarité extrême, avec des vies perturbées et des habitations détruites, rendant l'aide humanitaire d'une urgence cruciale. La Ministre a salué la réactivité et la mobilisation des partenaires humanitaires, en particulier le PAM, dont le soutien dans cette réponse d’urgence est essentiel pour alléger les souffrances des populations touchées. Ce soutien s'inscrit dans la continuité de la politique gouvernementale, sous la direction du Président de la République et du Premier Ministre. L'assistance par les transferts monétaires et les kits scolaires constitue un véritable soutien pour combler rapidement le déficit de consommation des familles affectées par les inondations et les effets à court terme.



La Ministre a conclu en réaffirmant que, conformément aux engagements du Chef de l’État, aucune famille ne sera laissée pour compte.