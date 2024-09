Tchad : L'ONAPE octroie 24 100 000 FCFA à 114 bénéficiaires dans le département du Kanem-Sud

Dans son discours, Abakar Bechir Warimi, chef d'antenne de l'ONAPE à Mao, a souligné l'importance de ce programme pour accompagner les producteurs locaux et renforcer l'agriculture, une étape clé dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement économique de la région.



Sur les 9 cantons que compte le département, 7 ont bénéficié de ce crédit. Le montant total alloué pour le Kanem-Sud s'élève à 24 100 000 FCFA, bénéficiant ainsi à 114 personnes.



Lors de son intervention, le préfet Fougou Alifa Zezerti a remercié l'ONAPE pour son soutien aux agriculteurs de sa circonscription, tout en soulignant l'augmentation des fonds, qui sont passés de 18 000 000 FCFA l'année précédente à 24 100 000 FCFA cette année. Il a plaidé pour que l'ONAPE continue d'aider les agriculteurs, car le département du Kanem-Sud dispose de vastes terres cultivables. Il a également demandé à augmenter le nombre de bénéficiaires, notamment parmi les jeunes, pour lutter contre le chômage, et à inclure les deux cantons restants. Le préfet a exhorté les bénéficiaires à respecter scrupuleusement les délais de remboursement, car il s'agit d'un crédit sans intérêt.



Parmi les 114 bénéficiaires, on retrouve des hommes et des femmes organisés en groupes. Ces derniers se sont déclarés très heureux et se sont engagés à bien gérer ce crédit pour que d'autres puissent en bénéficier à l'avenir.