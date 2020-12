Tchad : L’ONASA remet des produits alimentaires aux sinistrés de Ndjamena

Les populations sinistrées de deux communes de N’Djamena retrouvent du sourire et de l’espoir. En effet, le directeur général de l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA), Assaid Gamar Assileck, par ailleurs vice-président du Sous-comité d’assistance aux Personnes Démunies, a lancé officiellement jeudi 3 décembre, l’opération de la distribution des vivres aux ménages nécessiteux, dans la commune du 6ème arrondissement de la ville de N’Djamena.



Cette opération s’inscrit dans la logique du gouvernement d’assister les couches vulnérables, susceptibles d’être affectées par les conséquences du Covid-19, par l’entremise du Sous-Comité d’Assistance. L’ONASA a remis 1200 kits alimentaires à 1200 ménages vulnérables de la commune du 6ème arrondissement. Ces kits alimentaires sont composés chacun d’un sac de 50 kg de maïs, un 50 kg de haricot, un sac de sucre de 10 kg, un bidon d’huile de 10 litres et d’un carton des pâtes de alimentaires. Conformément aux instructions du gouvernement, l'Office National de Sécurité Alimentaire a poursuivi ses opérations à la commune du 3ème arrondissement, pour voler au secours des ménages défavorisés, sérieusement affectés par les mesures de prévention et de lutte contre la pandémie du Covid-19, et ceux affectés par des catastrophes naturelles, notamment les inondations.



Dans cette optique, le directeur général de l'ONASA, Assaid Gamar Assileck, a officiellement présidé l'opération de distribution des vivres dans la commune du 3ème arrondissement de la ville de N'Djamena. Pour cette phase, près de 1500 kits alimentaires composés chacun d'un sac de maïs de 50 kg, un sac de haricot de 50 kg, un sac de sucre de 10 kg, un bidon d'huile de 10 litres et d'un carton de pâtes alimentaires ont été distribués aux populations sinistrées.

Après la cérémonie officielle de remise de kits alimentaires, le Sous-comité d'Assistance aux Personnes Démunies a procédé immédiatement à la distribution de 300 kits aux 300 ménages du quartier Ambassatna. Les opérations de distribution se poursuivront dans la commune du 3ème arrondissement, afin de satisfaire totalement les ménages nécessiteux.